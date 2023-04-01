

واغادوغو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري حفل الإفطار الرمضاني بحضور أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الاقليمي والبوركينيين بالخارج السفير عيسى بورو ، وسفراء الدول العربية والإفريقية ورؤساء المنظمات الدولية المسلمين المعتمدين لدى بوركينافاسو ، وعدد من أعضاء السفارة.

// انتهى //

04:31ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو يقيم إفطارا رمضانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.