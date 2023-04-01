السعودية اليوم / جموع المصلين بالمسجد الحرام تؤدي صلاة العشاء والتراويح



مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام مساء أمس يوم الجمعة, صلاة العشاء والتراويح في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية كاملة مهيئة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحة أنها رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وبينت الرئاسة حرصها على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذُ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما جرى رفع الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام.

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