السعودية اليوم / "شؤون الحرمين" تُطلق مبادرة "مظلة معتمر" لوقاية المعتمرين من أشعة الشمس



مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية؛ مبادرة "مظلة معتمر", وذلك من خلال توزيع المظلات على المعتمرين للوقاية من أشعة الشمس.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية خالد بن فهد الشلوي على الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ببذل المزيد من الجهود التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين القاصدين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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