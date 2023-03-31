شكرا لقرائتكم النمر: نسبة الكحول في السوبيا ضئيلة وليست مسكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف استشار وأستاذ أمراض القلب خالد النمر، حقيقة احتواء السوبيا على نسبة من الكحول، بسبب تفاعل مكوناته.

نسبة الكحول

وأوضح النمر في حديثه لبرنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية” أن السوبيا عبارة عن مشروب مكوناته مختلفة من الخبز والشوفان والتمر والزبيب، ولا يحتوي على نسبة مسكرة من الكحول، ولكن التفاعل بين مركباته قد ينتج نسبة ضئيلة من الإيثانول الكحولي، وهو ما صرحت به هيئة الغذاء والدواء.

تجربته مع السوبيا

وأكد النمر أن السوبيا مشروب رسمي وآمن ويباع وليس به أي مشكلة، لافتًا إلى أن آخر مرة تناول فيها السوبيا كانت عام 1400هـ أي قبل 44 عامًا، حيث كان معزومًا على الفطار وأحضر له سوبيا مخزنة لفترة طويلة، ظل بعدها دايخ لمدة نصف ساعة، ومنذ ذلك الحين لم يتناول السوبيا إلى الآن، مؤكدًا أن نسبة الكحول في السوبيا ضئيلة جدًّا بسبب تفاعل مكوناته ولكنها ليست مادة مسكرة.