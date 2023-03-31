شكرا لقرائتكم طريقتان لانتقال فيروس ماربورغ من الحيوان للإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، اليوم الجمعة، عن طرق انتقال فيروس ماربورغ من إنسان إلى آخر أو من الحيوان إلى الإنسان، مشددة على أن الفيروس لا ينتشر عبر الهواء.

وأوضحت وقاية، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك طريقتين لانتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان وهما:

طرق انتقال الفيروس

1- ملامسة دم حيوان مريض أو مات بعدوى المرض أو إفرازاته أو أعضائه أو السوائل الأخرى من جسم.

2- التلامس المباشر مع الأشياء التي تحمل الفيروس مثل: سوائل الجسم من حيوان مريض أو مات من مرض فيروس ماربورغ.

ماربورغ وأعراضه

ماربورغ هو مرض يصيب الإنسان وتكون حضانة الفيروس فيه ما بين يومين إلى 21 يومًا بعد التعرض للعدوى.

وتظهر الأعراض الأولية خلال فترة ما بين يوم إلى خمسة أيام، وهي: فقدان الشهية، والوهن، والصداع الشديد، وألم في البطن، وألم في الجسم أو الظهر، وحمى مفاجئة والقشعريرة والشعور بالإعياء، وإسهال مائي.

أما الأعراض المتأخرة بعد اليوم الخامس فهي: غثيان، إسهال أو براز دموي، نزيف أو كدمات، طفح جلدي، خروج دم من الفم أو الأنف أو العين أو أي مكان آخر يجرح فيه الجلد.