شكرا لقرائتكم برامج ومبادرات توعية بكلية الحرم المكي خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن إقامتها لحزمة نوعية من البرامج والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزا لريادتها في نشر العلم الشرعي، وإبرازا لدورها الفعال في المشاركة المجتمعية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية وعميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري أن من أبرز البرامج والمبادرات لقاءات علمية في شرح آيات وأحاديث الصيام، ولقاءات علمية في نوازل ومستجدات الصيام، والدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن، والتغريدات والمقالات الرمضانية، ومجالس التفسير، ومجالس إقراء السنة، والبرنامج التطوعي لطلاب الكلية في خدمة ضيوف الرحمن.