شكرا لقرائتكم 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت محافظة المخواة بمنطقة الباحة المبادرة الرمضانية بعنوان ‘طُهاة المخواة’ في عامها الرابع، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وتعد المبادرة فكرة تطوعية شبابية من المحافظة تضم أكثر من 50 من الشباب والفتيات والأطفال، وذلك بتقديم أكثر من 220 وجبة سحور يومياً للعاملين في الميدان والمحتاجين من الأسر أو المقيمين بالمخواة.

دعم شباب المنطقة

وأوضح صاحب المبادرة فيصل العمري أن المبادرة تهدف إلى دعم شباب المنطقة بصفة عامة وشباب محافظة المخواة بصفة خاصة، مبيناً أن الفكرة نبعت من مجموعة من الشباب المتطوعين في المحافظة لتقديم وجبات الفطور والسحور، حيث يملكون مهارات مميزة في الطهي، مشيراً إلى تجهيز وطبخ وتوزيع نحو 220 وجبة للعاملين في الميدان، أو إيصالها لمنازل المحتاجين يومياً طوال الشهر الفضيل بدعم من المحافظة وغرفة المخواة وعدد من رجال الأعمال.