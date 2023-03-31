وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والخرج، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس إدارة الأعمال والتكامل (الرياض).

– مشرف متجر التسليح/ التايفون (الطائف).

– أخصائي تقني أول/ أسلحة وأجهزة الاستشعار الإلكترونية وأنظمة القيادة (الخرج).

– مشرف فني طلاء المكونات/ التايفون (الطائف).

– مسؤول سلسلة التوريد (الظهران).

– أخصائي سلامة المنتج (الظهران).

– موظف مشتريات رئيسي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مارس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)