السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف: إنذار 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية ببلدية الناصفة



سكاكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

رصدت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية الناصفة مخالفتين كما أنذرت 5 منشآت، وذلك خلال الجولات الرقابة الميدانية اليومية في شهر رمضان المبارك على الأسواق والمنشآت التجارية والمولات والمطاعم لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وضمان سلامة المستهلكين.

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان, على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بمرافقة المراقب المجتمعي "تمهير"، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

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22:15ت م

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