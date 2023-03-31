شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا 2023 دون تقطيع يلا شوت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في معرفة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني وذلك في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس الجارى.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ

ويدخل نادي الزمالك تلك المباراة وهو يحتل المركز الرابع والأخير في سلم ترتيب دوري أبطال إفريقيا حيث تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراة.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق المريخ هو الآخر يحتل مركز غير جيد حيث يحتل المركز الثالث وودع كذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل لكلا الفريقين في المواجهة التي يعتبر فيها الفريقين خرجا من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتأهل عن هذه المجموعة كلًا من شباب بلوزداد والترجي التونسي.

ويدخل نادي الزمالك تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي