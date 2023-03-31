السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران



نجران 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الأولى من صباح الغد.

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20:23ت م

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