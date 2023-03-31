شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا يشهد مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني احمد عبدالمقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المريخ السوداني

وشهد تشكيل الزمالك عدد كبير من المفاجآت أبرزها عودة محمد صبحي لقيادة مرمي نادي الزمالك وفي الدفاع يقودهم محمود حمدي الونش وفي الهجوم أحمد سيد زيزو ومصطفي شلبي ويغيب سيف الجزيري بسبب الإصابة وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق ومحمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.

وتنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 ويتولى التعليق علي محمد علي.