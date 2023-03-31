ثاني جمعة في رمضان.. أجواء إيمانية وسط جهود مكثفة أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ افتتاح نيابة الحج والعمرة بجوار الحرم المكي افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم " نيابة الحج والعمرة" التي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي توفي وزير الصحة السعودي الأسبق الدكتور أسامة شبكشي عن عمر يناهز الـ80 عاماً، وتولى شبكشي وزارة الصحة منذ عام 1995 حتى 2003.كما عين رحمه... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ آل مرعي في دار أبها: حلول وأساليب مبتكرة للنهوض بالإعلام السياحي ضمن مبادرة أجاويد بملتقى دار أبها، أقيمت محاضرة بعنوان “أساليب تطوير الإعلام السياحي”، قدمها الأستاذ المشارك بقسم الاعلام... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ جامعتا طيبة ونجران تعلنان عن توفر وظائف شاغرة أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات، ويبدأ التقديم من الأحد القادم... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ القبض على قائد مركبة صدم عدة مركبات وأطلق أعيرة نارية في الرياض صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي “مقطع فيديو” يتضمن قيام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ وزير النقل يقف عل جاهزية الخدمات والخطط التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر اليوم الخميس برفقة رئيس... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 09 رمضان 1444 هـ 09 رمضان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية للشاحنات الأجنبية المتجهة للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.