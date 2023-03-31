غدا.. تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية للشاحنات الأجنبية المتجهة للمملكة

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ثاني جمعة في رمضان.. أجواء إيمانية وسط جهود مكثفة
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في...
افتتاح نيابة الحج والعمرة بجوار الحرم المكي
افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم " نيابة الحج والعمرة" التي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية...
وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي
توفي وزير الصحة السعودي الأسبق الدكتور أسامة شبكشي عن عمر يناهز الـ80 عاماً، وتولى شبكشي وزارة الصحة منذ عام 1995 حتى 2003.كما عين رحمه...
آل مرعي في دار أبها: حلول وأساليب مبتكرة للنهوض بالإعلام السياحي
ضمن مبادرة أجاويد بملتقى دار أبها، أقيمت محاضرة بعنوان “أساليب تطوير الإعلام السياحي”، قدمها الأستاذ المشارك بقسم الاعلام...
جامعتا طيبة ونجران تعلنان عن توفر وظائف شاغرة
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات، ويبدأ التقديم من الأحد القادم...
القبض على قائد مركبة صدم عدة مركبات وأطلق أعيرة نارية في الرياض
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي “مقطع فيديو” يتضمن قيام...
وزير النقل يقف عل جاهزية الخدمات والخطط التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز
تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر اليوم الخميس برفقة رئيس...
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