ثقافي / كلية الحرم المكي تعلن عن إقامة حزمة نوعية من البرامج والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن إقامتها لحزمة نوعية من البرامج والمبادرات خلال شهر رمضان المبارك، تعزيزا لريادتها في نشر العلم الشرعي، وإبرازا لدورها الفعال في المشاركة المجتمعية.

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية وعميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري أن من أبرز البرامج والمبادرات لقاءات علمية في شرح آيات وأحاديث الصيام، ولقاءات علمية في نوازل ومستجدات الصيام، والدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن، والتغريدات والمقالات الرمضانية، ومجالس التفسير، ومجالس إقراء السنة، والبرنامج التطوعي لطلاب الكلية في خدمة ضيوف الرحمن .

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19:58ت م

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