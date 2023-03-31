اجتماعي / مبادرة طهاة المخواة تقدم أكثر من 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين



الباحة 09رمضان 1444هـ الموافق 31 مارس 2023م واس

أطلقت محافظة المخواة بمنطقة الباحة المبادرة الرمضانية بعنوان 'طُهاة المخواة' في عامها الرابع ، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وتعد المبادرة فكرة تطوعية شبابية من المحافظة تظم أكثر من 50 من الشباب والفتيات والأطفال ، وذلك بتقديم أكثر من 220 وجبة سحور يومياً للعاملين في الميدان والمحتاجين من الأسر أو المقيمين بالمخواة.

وأوضح صاحب المبادرة فيصل العمري أن المبادرة تهدف إلى دعم شباب المنطقة بصفة عامة وشباب محافظة المخواة بصفة خاصة، مبيناً أن الفكرة نبعت من مجموعة من الشباب المتطوعين في المحافظة لتقديم وجبات الفطور والسحور، حيث يملكون مهارات مميزة في الطهي، مشيراً إلى تجهيز وطبخ وتوزيع نحو 220 وجبة للعاملين في الميدان، أو إيصالها لمنازل المحتاجين يومياً طوال الشهر الفضيل بدعم من المحافظة وغرفة المخواة وعدد من رجال الأعمال.

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19:56ت م

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