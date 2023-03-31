

الوجه 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

رصدت عدسة واس عصر اليوم ارتفاع أمواج البحر على سواحل محافظة الوجه .

ونبه المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع أمواج البحر على المحافظات الساحلية لمنطقة تبوك ، مبينا أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعه العاشرة من مساء اليوم.

//انتهى//

18:58ت م

0086





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " واس " ترصد بالصور ارتفاع أمواج البحر على ساحل محافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.