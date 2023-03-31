شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الكلاسيكو.. مواعيد مباريات النصر في شهر أبريل 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي خلال شهر أبريل خمسة مباريات مع العالمي وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بالإضافة إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات النصر في شهر أبريل

ويحتل نادي النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب دوري روشن برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق نادي اتحاد جدة

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في الوقت الذي وصل فيه الفريق للدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين ويخوض مواجهة قوية أمام نادي الوحدة.

وتأتي مباريات نادي النصر في شهر أبريل وفق ما يلي:-

الثلاثاء 4 أبريل 2023 (الجولة 22)

العدالة × النصر | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية

الأحد 9 أبريل 2023 (الجولة 23)

الفيحاء × النصر | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية

الثلاثاء 18 أبريل 2023 ( الجولة 25 - دوري روشن السعودي)

الهلال × النصر | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية

الإثنين 24 أبريل 2023 (كأس خادم الحرمين الشريفين)

النصر × الوحدة | 08:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 09:00 مساء بتوقيت السعودية

الجمعة 28 أبريل 2023 (الجولة 24)

النصر × الرائد | 08:30 مساء بتوقيت القاهرة - | 09:30 مساء بتوقيت السعودية