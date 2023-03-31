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شكرا لقرائتكم خبر عن استحقاقات نارية.. مواعيد مباريات الهلال في شهر أبريل 2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي لخوض مجموعة من المباريات النارية خلال شهر أبريل القادم على مستوى بطولة دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ويُسلط لكم السعودية سبورت خلال مقالنا اليوم مواعيد مباريات الهلال خلال شهر أبريل وتوقيتاتها.
مباريات الهلال في شهر أبريل
وتأتي مواعيد الهلال خلال شهر أبريل وفق ما يلي:-
السبت 1 أبريل 2023 ( الجولة 16 - دوري روشن السعودي)
الهلال × الخليج | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الثلاثاء 4 أبريل 2023 ( الجولة 17 - دوري روشن السعودي)
الفيحاء × الهلال | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الجمعة 7 أبريل 2023 ( الجولة 22 - دوري روشن السعودي)
الشباب × الهلال | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الإثنين 10 أبريل 2023 ( الجولة 23 - دوري روشن السعودي)
الطائي × الهلال | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الجمعة 14 أبريل 2023 ( الجولة 24 دوري روشن السعودي)
الباطن × الهلال | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الثلاثاء 18 أبريل 2023 ( الجولة 25 - دوري روشن السعودي)
الهلال × النصر | 09:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 10:00 مساء بتوقيت السعودية
الأحد 23 أبريل 2023 (كأس خادم الحرمين الشريفين)
الاتحاد × الهلال | 08:00 مساء بتوقيت القاهرة - | 09:00 مساء بتوقيت السعودية
السبت 29 أبريل 2023 (ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا)
الهلال × أوراوا | 07:30 مساء بتوقيت القاهرة - | 08:30 مساء بتوقيت السعودية