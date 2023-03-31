شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 31-3-2023 يلا شوت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا 31-3-2023 يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 31-3-2023 يلا شوت، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة تحصيل حاصل في التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي مع نظيره المريخ السوداني باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 4 نقاط، في حين يحتل المريخ السوداني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وودع الفريقان البطولة، وهو ما يجعل مباراة اليوم تقام دون ضغوطات على الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 31-3-2023 يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا 31-3-2023 يلا شوت، ويستضيف نادي الزمالك نظيره المريخ السوداني على ملعب ” استاد القاهرة الدولي “، ضمن منافسات ومواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

و تعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين، وذلك بعد أن ودعوا البطولة بشكل رسمي، ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط بينما يحتل المريخ المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

و يطمح نادي الزمالك في الفوز في مباراته ضد المريخ السوداني من أجل مصالحة جماهيره الناقمة علي أداء الفارس الأبيض المتدني، والهزائم المتكررة منذ بداية هذا العام.

و قد خسر الزمالك أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهم مساء يوم الأحد الماضي في بطولة كأس الرابطة المصرية، بجانب ايضًا هزيمة شباب بلوزداد لنادي الزمالك والتي انهت مشوار النادي في بطولة دوري ابطال إفريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وعبد الله محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد بلحاج ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه.

موعد مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تقام مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم، مساء اليوم الجمعة 31 مارس 2023.

توقيت مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنطلق مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تلعب مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم، على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم

تنقل مباراة الزمالك ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 4.