

مكة المكرمة 9 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة أبرز المنجزات والأرقام لعدد من خدماتها التي عملت على تقديمها للمستفيدين خلال الشهر الماضي.

وتمثلت نوعية الخدمات المقدمة في؛ البلاغات والعمليات، والعناية بالعملاء، ووحدة إيجاد الحلول، والخدمات الخارجية ونحوها، إلى جانب المبادرات التي تعمل عليها الأمانة مثل: مستمرون وتسهلت ومواساة، حيث بلغ عدد من تم خدمتهم 20.873 مستفيداً.

من جهة أخرى ‏تكثف الأمانة‬ جولاتها الرقابية على المباسط الرمضانية، وذلك ضمن خطتها الرمضانية المعتمدة لعام ١٤٤٤هـ وللتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإصدار التصاريح النظامية

وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من المباسط المخالفة، مؤكدة على الصعيد ذاته عدم مزاولة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص النظامية وفقاً للضوابط المعتمدة

ودعت الأمانة للإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، وذلك في سبيل تحسين المشهد الحضري والإسهام في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة.

// انتهى //

18:06ت م

0082





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تقدم خدماتها لأكثر من 20 ألف مستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.