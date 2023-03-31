السعودية اليوم / وزيرة الخارجية البوركينية تلتقي السفير الدوسري



واغادوغو 9 رمضان 1444هـ الموافق 31 مارس 2023م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، بمعالي وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في بوركينافاسو أولي يا روامبا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

// انتهى //

18:05ت م

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