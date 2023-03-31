السعودية اليوم / سفير المملكة لدى السودان يستقبل مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية



الخرطوم 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مشروعات المنظمة للتنمية الزراعية وتنفيذ مخرجات المبادرة العربية للأمن الغذائي، إضافة إلى التطرق لجهود التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لخدمة قضايا الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

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18:02ت م

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