السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية



القدس المحتلة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 17 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة نظمت في قرية بيت دجن بمدينة نابلس، كما أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بعد اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وفي القدس المحتلة، ورغم عراقيل قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حواجز وعمليات تفتيش، أدى نحو 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

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17:26ت م

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