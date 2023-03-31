السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على ثلاثة إرهابيين



إسلام آباد 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

قضت قوات الأمن الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم، أن وحدة من قوات الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "سِبّي" البلوشية، وتمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين .

وأضاف أن قوات الأمن صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال الاشتباكات مع الإرهابيين .

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17:19ت م

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