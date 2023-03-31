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محمد الفلاح - يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني لايف اليوم في دوري ابطال افريقيا

مباراة Zamalek اليوم | يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني لايف اليوم في دوري ابطال افريقيا، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مساء الغد الجمعة 31 مارس 2023 مواجهة تحصيل حاصل أمام ضيفه فريق المريخ السوداني في بطولة دوري الأبطال.

ويستعد الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود، لمواجهة المريخ السوداني للمرة الثالثة في تاريخه، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى فى دورى ابطال إفريقيا

يخوض الزمالك مواجهة اليوم أمام نادي المريخ السوداني اليوم الجمعة 31 مارس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسودان، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية، حيث من المنتظر أن تستضيف القناة الرياضية بعض نجوم الكرة، لتحليل أداء الفريقين خلال اللقاء.

وتُعتبر مواجهة اليوم التجربة الثانية للفريق تحت قيادة احمد عبد المقصود، بعد الهزيمة من البنك الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، عقب رحيل البرتغالى فيريرا عن قيادة الفريق، بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.

وتُعَد هذه المباراة تحصيلَ حاصل للزمالك والمريخ، بسبب تواجد الفريق الأبيض في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، في حين يتواجد المريخ السوداني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، أما الفريقان اللذان ضمنا التأهل لربع نهائي دوري الأبطال فهما الترجي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، في حين يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

الزمالك وقع في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد والمريخ السوداني والترجي التونسي، ويُعتبر مشوارا إفريقيا "للنسيان" بعدما بدأ الأبيض دور المجموعات بالهزيمة على أرضه أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد بالجولة الأولى، قبل أن يخرج لمواجهة المريخ السوداني بالعاصمة الليبية طرابلس وانتهت مباراة الجولة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.

وخسر فريق الزمالك من الترجي التونسي بنتيجة 0-2، في رادس بالجولة الثالثة، وبنتيجة 3-1 حقق الزمالك فوزه الأول والوحيد حتى الآن في المجموعة الرابعة أمام الترجي التونسي، قبل أن يتلقى هزيمة من شباب بلوزداد بنتيجة 0-2، لينتهي حلم التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي.





ورغم أن مباراة المريخ السوداني توضع تحت بند "تحصيل حاصل" إلا أن جماهير الفريق الأبيض تواعدت بأنها ستساند الفريق رغم وداع البطولة بشكل رسمي.