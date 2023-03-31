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ثاني جمعة في رمضان.. أجواء إيمانية وسط جهود مكثفة

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أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها كثفت جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحة أنها رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الإنسيابية الكاملة بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

وبينت الرئاسة حرصها على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذُ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما تم رفع الطاقة الإستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام، مفيدة أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها بعدة لغات بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم عبر منصة منار الحرمين.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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