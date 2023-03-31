وبينت الرئاسة حرصها على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذُ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما تم رفع الطاقة الإستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام، مفيدة أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها بعدة لغات بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم عبر منصة منار الحرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر ثاني جمعة في رمضان.. أجواء إيمانية وسط جهود مكثفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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