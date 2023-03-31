وفاة وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي

توفي وزير الصحة السعودي الأسبق الدكتور أسامة شبكشي عن عمر يناهز الـ80 عاماً، وتولى شبكشي وزارة الصحة منذ عام 1995 حتى 2003. كما عين رحمه الله سفيراً للمملكة في ألمانيا ومستشاراً في الديوان الملكي إضافة إلى مناصب أكاديمية وإدارية في عدة جامعات.



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