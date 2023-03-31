السعودية اليوم / "المغش" طبق رئيس على المائدة الرمضانية بجازان



جيزان 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

تتميز منطقة جازان بالكثير من الأكلات الشعبية الشهية التي تلقى حضوراً خاصاً ومميزاً في شهر رمضان، وتعد ضمن الموروثات التي تنفرد بها المنطقة واعتادت ربات البيوت على تحضيرها.

ورغم تنوع الأطعمة الحديثة والوجبات السريعة، إلا أن "المغش" يعد سيد السفرة الرمضانية نظراً للإقبال عليه بشكل كبير خلال هذا الشهر الكريم، وقلّ ما تجد بيتًا يخلو من هذه الأكلة الشهيرة.

ويتكون "المغش" من اللحم والخضار والبصل تقطع قطع صغيرة ثم توضع في قدر حجري وهو عبارة عن وعاء على شكل أسطواني مصنوع من الحجر لكي يتحمل دراجات الحرارة العالية، ويضاف إليه الماء والبهارات، ومن ثم يتم وضعه في الميفا (التنور) ويتوافر في جميع البيوت في جازان أو يضع في الفرن ويتم تغطيته بالقصدير ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يقدم للأكل.

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15:04ت م

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