السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تصادر كمية من اللحوم مجهولة المصدر ببلدية الحديثة



سكاكا 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها حملاتها الميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطابخ والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة خلال شهر رمضان المبارك؛ لمراقبة مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأسفرت جولات مراقبي بلدية الحديثة عن إنذار منشأة مخالفة ومصادرة وإتلاف كمية من اللحوم مجهولة المصدر.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

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14:05ت م

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