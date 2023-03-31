السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تنفذ برنامج "ريادة ووفادة"



مكة المكرمة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتوعية الرقمية برنامجها "ريادة ووفادة" والذي يُعنى بتقديم الهدايا لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح الوكيل المساعد للتوعية الميدانية لشؤون المطاف والمسعى ومدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية وحيد بن محمد النحاس أن البرنامج يهدف إلى تأكيد رابطة الأخوة الإسلامية والحفاوة بضيوف الرحمن والحرص على حسن وفادتهم وتقديم خدماتنا التوعوية الرقمية لهم، والتي تسهل عليهم أداء مناسكهم وتصحيحها وفق الكتاب والسنة، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية لموسم شهر رمضان المبارك ولأهمية التوعية الرقمية من خلال المراكز التوعوية المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام نحتفي بالقاصدين وبحسن وفادتهم باستقبالهم وتقديم الهدايا لهم ومن ثم تقديم الخدمات التوعوية الرقمية الرائدة بكل تميز وإتقان.

// انتهى //

13:59ت م

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