السعودية اليوم / مصرع 36 شخصًا في انهيار أرضي بالهند



نيودلهي 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر انهيار أرضي في مدينة "اندور" الهندية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه بعد الانهيار الأرضي، غرق الكثير من الضحايا في هيكل بئر عميق، أسفل الأرضية.

وأضافت أن الكثير من الأشخاص الذين تم انقاذهم نقلوا إلى المستشفى، بسبب تعرضهم لإصابات.

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13:49ت م

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