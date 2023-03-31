شكرا لقرائتكم القبض على 4 متسولين استخدموا وصفات طبية مزورة وادعوا الحاجة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الرياض 4 مقيمين لتسولهم باستخدام وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: إن شرطة منطقة الرياض قبضت 4 مقيمين من الجنسية المصرية والأردنية، والباكستانية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في التسول بترصد مرتادي المتاجر والصيدليات بعرض وصفات طبية مزورة وادعاء الحاجة إلى شراء الأطعمة.

تفاصيل الواقعة

وتمثلت أضرار المقبوض عليهم في استجداء وتحايل مقيمتين من الجنسية الأردنية على مرتادي المتاجر والصيدليات وتسليم ما حصلت عليه، لمقيم من الجنسية المصرية، لإعادة البيع بغرض الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، ومخالفة للأنظمة في المملكة، بينما تمثل ضرر المقيم من الجنسية الباكستانية في نقلهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الميدانية للأمن العام لرصد وضبط المتسولين في أنحاء المملكة تحت شعار، لا تعطيهم، معًا نكافح التسول.