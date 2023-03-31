شكرا لقرائتكم الخيرالله: إيراد فيلم سطار تجاوز 39 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الفنان والكاتب إبراهيم الخيرالله، إيرادات فيلم سطار، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الـ 39 مليون ريال، متفوقًا على فيلم شمس المعارف.

وقال الخيرالله خلال لقائه مع برنامج مراحل على قناة SBC: إنه صرف على الفيلم نحو 8 مليون ريال بكامل مصاريف التصوير.

وروي الخيرالله تجربته في فيلم سطار والنجاحات التي حققها، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة رهيبة وثرية، وكان لأول مرة يخوض تجربة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لف سينمات دول الخليج، وكان أول فيلم سعودي يعرف في بريطانيا.

وفيما يخص المسرحيات، كشف الكاتب الخيرالله، أنه لم يرَ أي مسرح في المملكة حتى الآن، معتبرًا ذلك تقصيرًا منه.

الكتابة السعودية

وردًّا على سؤال كيف يرى إبراهيم الخيرالله الكتّاب السعوديين؟، رد الكاتب قائلًا: إن هناك بالفعل أزمة في النصوص وكتابة السيناريو في المملكة، والبعض يلجأ للمحاكاة من الأعمال الأخرى.

وتابع: في أزمة نص، وفي نفس الوقت في كتاب رائعين، لكن كيف نخرج منهم الكلام الجيد، موضحًا أن هناك الكثير من الناس تستطيع خلق فكرة وابتكارها، وهناك الكثير يستطيع توصيل الفكرة، لكن طريقة كتابتها كسيناريو هي المشكلة، وكذلك القصص، هناك الكثير من القصص ولكن من يكتبها بشكل جيد، وفي قالب سيناريو.

واعتبر الخيرالله أن علي الكلثمي أفضل كاتب في المملكة.