شكرا لقرائتكم الحرف اليدوية السعودية إثراء ثقافي لزوار الخيم الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أثرت المشغولات والحرف اليدوية تجربة زوار الخيم الرمضانية بموسم رمضان الذي تنظمه وزارة الثقافة بمدينة الرياض، من خلال التعرف على المكونات المعتمدة على خامات ومواد طبيعية، وأسلوب الحرفي في صناعتها.

غزل السدو

وشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية في تقديم حرفة غزل السدو التي شكلت بتعدد ألوانها ورسومها جزءاً من الهوية الثقافية، وظلت ملازمة لأبن البادية كونها المادة الأساس في صناعة بيوت الشعر، حيث يتعرف الزائر على أدوات المهنة المرتكزة على خشب النول لترتب خيوط القطن أو الصوف لتشكيل النقوش المستلهمة من الصحراء مثل العويرجان ، والمذخر، والحبة، والضليعة، والنميلة.

وتبرز في جنبات المكان العديد من الصناعات اليدوية التي عرفت في السابق مثل صناعة الجلديات والأحذية والملابس، وفن القط العسيري، وغيرها، إلى جانب عروض الأزياء النسائية التقليدية بتصاميم عصرية.