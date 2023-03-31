شكرا لقرائتكم مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق الدكتور مختار الغوث، الكاتب والمتخصص في اللغة العربية، على الجدل الدائر بشأن المسلسل التاريخي المصري الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ويتناول سيرة الإمام الشافعي تحت عنوان، رسالة الإمام، موضحًا نشأة اللغة العربية الفصحى عند العرب، ولغة أهل قريش.

وقال الغوث خلال لقائه بالبرنامج الرمضاني الليوان على قناة روتانا خليجية: إن اللغة الفصحى إذا قيلت فهي اللغة التي يتفق عليها العلماء والمثقفون، والطبقة السياسية الراقية، واللغة التي تستعمل في مقامات الجد.

ولفت الغوث إلى أن هذه اللغة نزلت بعد نزول القرآن الكريم، لأن هذه اللغة بهذا المعنى لا تنشأ إلا في دولة لها سياسة موحدة، ولها دين، هذا الدين مكتوب، له جانب ثقافي، العرب في الجاهلية كان لهم دين، ولكنه كان شعائر أمنية، الطواف، السعي، النحر، الحلق، الإقامة بـ منى أيام معدودة، لكن ليس به جانب علمي ولا ثقافي، ولذلك كانت كل قبيلة عربية تتكلم بلهجتها، فلما نزل القرآن الكريم أصبح العرب كلهم يقرأونه، وأصبح يتعلمونه، تجاور العرب بعضهم في الأمصار وبدأوا يسمعون بعضًا، فأصبح يستحي أن يتكلم بلغة كان يتحدث بها في قبيلته، لأنها معيبة، مثل ما يسمى الكشكشة، أو الاستنطاء كما يقال: “إنا أنطيناك الكوثر” أي أعطيناك، مشيرًا إلى أن تلك المفردات لغة فصيحة وليست فصحى، وانتشرت تلك اللغة في العراق.

لغة فصيحة وليست فصحى

ولفت الغوث إلى أن اللغة الفصيحة كثيرة جدًّا، منها مثلًا قلب الجيم ياءً، مثلما يفعل أهل الخليج الآن، فهذه لغة قديمة وفصيحة، لكنها ليست فصحى، وهناك بعض القبائل تقلب كل باء ميمًا، وبعضهم يقلب الياء جيمًا عكس الفئة السابق ذكرها، فضلًا عن لغة التلتلة وتعني كثر حرف المضارعة وقرأ بها في القرآن الكريم، كـ كقول الله تعالى: “إياك نعبد وإياك نستعين”، “ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه”، كما هو الآن يستعمل في العامية ودول الحجاز.

وأردف: نحن الآن في البلدان العربية إذا جلسنا معًا وكان كل واحد منا عنده لهجة خاصة، من هذا القبيل يستحي أن يتكلم بها مع المجموعة، لكن إذا رجع إلى أهل ديرته تكلم بها، العرب لما تجاوروا في الأمصار كانوا كذلك أيضًا، فلذلك نشأت العربية الفصحى الخالية من هذه اللهجات، وأصبح القرآن الكريم هو المثل الأعلى للفصاحة، أصبح العلماء يعلمون الحديث، يعلمون الفقه، ويتكلمون بهذه اللغة الجديدة، التي تزول فيها الخلافات بين اللغات، هنا نشأت اللغة العربية الفصحى.

وأوضح أن لغة قريش إذا قيلت ما نسميه اليوم لهجة قريش، فهي كانت لهجة من اللهجات العربية، ليس إلا في الجاهلية لكن لما كانت القيادة السياسية والدينية بيد قريش، كانت لغة قريش اللغة المركزية، التي نشأت عليها اللغات الأخرى، فمثلًا لغة قريش ليس بها النماذج السابق ذكرها كالاستنطاء، والكشكشة، والعجعجة، فلذلك كانت أجمل اللغات عند العرب على هذا الاعتبار ثم أضيف إليها ما اصطفي من اللغات الأخرى.

أسباب أفضلية اللغة العربية

وبين الغوث أسباب أفضلية اللغة العربية عن غيرها من اللغات، مؤكدًا أن جمال اللغة العربية ليس له نظير في اللغات الأخرى.

وأضاف: عند علماء اللغة الوصفيين أن اللغات كلها متساوية وهذا رأي يراه بعضهم؛ ولكن بعضهم لا يرى ذلك بل يرى أن اللغات تتكافأ ولكنها لا تتساوى.

وأكمل: نعم هي تتكافأ من حيث هي وسيله للتواصل، من حيث هي وسيلة للتعبير عما يريد أهلها أن يعبروا عنه من حيث هي وعاء لكل هوية من الهويات ولكنها تتفاضل فيما وراء ذلك.

كشف الغوث أن اللغة التي معجمها مئات الآلاف من المفردات وعبرت عن حضارات عريقة وتحتوي على علوم كثيرة طبعًا ليست كاللغة التي يتكلمها شعب بدائي أمي حضارته على قدره، هذه لا تساوي هذه، كذلك أيضًا قدرة اللغة على الاستيعاب وقدرتها على البيان عما في النفسية، جمال اللغة جمال أصواتها جمال إيقاعها.

وتابع الغوث، يعني مثلًا الخصيصة الاشتقاقية في اللغة العربية بالقدر الذي هو في اللغة العربية ليس موجودًا باللغات الأخرى، لا نظير له في اللغات الأخرى على حسب الذين يعرفون اللغات.