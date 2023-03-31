السعودية اليوم / "الأرصاد": ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك



تبوك 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك, وتتضمن تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية , وتشمل محافظة الوجه وأملج وضباء والبدع ونيوم شرما.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.

// انتهى //

09:52ت م

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