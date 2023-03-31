سياسي/ اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تموين الاسواق لتلبية متطلبات السوق الوطنية خلال شهر رمضان، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتحدثت صحف الجمعة عن تخليد الفلسطينيين أمس للذكرى 47 ليوم الأرض، في أجواء يطبعها استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وأشارت الصحف الى أداء حمزة يوسف اليمين الدستورية رئيسا لحكومة اسكتلندا، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا.

وتناقلت صحف المغرب اعلان البيت الأبيض عن رصد 9,5 مليار دولار لدعم الديمقراطية في العالم.

كما أخبرت عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن واجبات الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.

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08:21ت م

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