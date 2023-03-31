السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا



سيئول 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10368 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و265 حالة.

// انتهى //

07:47ت م

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سيئول 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 10368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24، ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و820 ألفا و130 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد أيضا عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و265 حالة.// انتهى //07:47ت م0030

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