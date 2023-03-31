القبض على قائد مركبة صدم عدة مركبات وأطلق أعيرة نارية في الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي “مقطع فيديو” يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياةالآخرين للخطر. ووفقاً لما تم رفعه صدر أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى لهوإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

وأوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداًلإحالته للمحكمة المختصة. وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

تم القبض

من جهة أخرى صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ويرافقه آخر، يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في 7 مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق.