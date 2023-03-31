

الرياض 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ويرافقه آخر، يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال القبض على المرافق.

// انتهى //

02:30ت م

0022





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء جنوب مدينة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.