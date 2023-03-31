السعودية اليوم / جامعة طيبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة



المدينة المنورة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات، ويبدأ التقديم من الأحد القادم ويستمر خمسة أيام.

وأكدت الجامعة ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة أثناء التقديم, والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس – الماجستير -الدكتوراة ).

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02:22ت م

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