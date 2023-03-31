السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق برنامج "رقمي" لرفع كفاءة العمل المؤسسي



نجران 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واس

أطلقت جامعة نجران ممثلة بعمادة تقنية المعلومات والاتصالات أمس، برنامج "رقمي"، للتوعية بالتحول الرقمي ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري.

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدة أسبوع، إلى استعراض مفاهيم وركائز التحول الرقمي في المملكة، وآلية استخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة في دعم عملية التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة من البيانات وتوظيفها في دعم عملية اتخاذ القرارات والتنبؤ بالمشاكل، إضافة إلى شرح خطة الجامعة الإستراتيجية للتحول الرقمي، وأهداف ورؤية خطة التحول الرقمي.

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