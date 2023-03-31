السعودية اليوم / تجمع المدينة يعلن انتقال طوارئ الأطفال لمبناها الجديد بمدينة الملك سلمان الطبية



المدينة المنورة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم، عن انتقال قسم طوارئ الأطفال بمدينة الملك سلمان الطبية إلى المبنى الجديد بجوار مستشفى الأطفال؛ بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وفق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وبين المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة بأن المبنى الجديد يضم قسماً مخصصاً للاستقبال، ومنطقة خضراء تضم 8 عيادات، تقدم الفرز البصري والأولي والكشف على المرضى، والمنطقة الصفراء، التي تحتوي على 13 سريراً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة، إضافة إلى غرفتي عزل جُهزت بجميع المتطلبات وفق المعايير المتبعة.

وأضاف حمودة بأنه دُعم قسم الطوارئ الجديد بجميع الاحتياجات اللازمة التي تضمن سرعة التشخيص والعلاج، من خلال أقسام المختبر والأشعة، بالإضافة للصيدلية .

وأكد أن تجمع المدينة المنورة الصحي يسعى دائماً لتطوير الخدمات الصحية، والعمل على توفير كافة المتطلبات التي تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة ورضى المستفيد .

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