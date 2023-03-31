شكرا لقرائتكم خبر عن أخر استعدادات الهلال لمواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، العمل خلال الفترة الأخيرة من أجل الاستعداد لمواجهة نظيره نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، في إطار نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2022.

قرار عاجل من دياز قبل مواجهة أوراوا الياباني

وكشفت تقارير صحفية على أن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي بقيادة مدربه رامون دياز، قد اتخذ قرارا حاسما حفاظا على نجوم الزعيم الدوليين من الإرهاق والإصابات، بسبب ضغط المباريات.

وأكدت التقارير على أن الجهاز الطبي بنادي الهلال، قام بإعداد برامج مكثفة لعلاج وتأهيل اللاعبين المصابين، خصوصًا مع اقتراب مراحل الحسم في الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا.

وأوضحت صحفية "الجزيرة"، على أن الجهاز الفني في الهلال، قد استقر على إراحة اللاعبين الدوليين والاكتفاء بإشراك عدد منهم في المباراتين القادمتين.

يأتي هذا القرار بسبب عدم تمتع الدوليين تحديدًا بالإجازات، إضافة إلى الضغط الذي ستشهده مباريات الهلال في الفترة المقبلة التي تسبق نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، منتصف شهر إبريل المقبل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.