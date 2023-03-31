شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال ثنائي الفتح إلى النصر.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية بالموسم الجديد.

رئيس الفتح يتحدث عن إمكانية انتقال ثنائي الفريق للنصر

وتداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب ثنائي فريق الفتح فراس البريكان، ومراد باتنا، من الانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي.

وكشف سعد العفالق رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن حقيقة مفاوضات نادي النصر بشأن ضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، فراس البريكان، ومراد باتنا.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال العفالق: "تلقينا عرضا شفهيا من إدارة نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، من أجل ضم ثنائي الفريق مراد باتنا وفراس البريكان".

وأضاف: "لم نوافق على العرض لأن الوقت كان غير مناسب في ظل احتياج الفريق لجهود الثنائي، ونسعى لتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة ".

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد المتصدر.