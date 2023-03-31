شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الهلال يقترب من الرحيل بالمريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول تلقى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعض العروض القوية من أجل الرحيل عن الزعيم بالفترة المقبلة.

تطورات رحيل ثنائي الهلال

وكشف الإعلامي البرازيلي فريد جيرمانو، على أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوستافو كويلار، وميشيل ديلجادو، يمتلكان عرضين من ناديا إنترناسيونال وغريميو في البرازيل.

وأكد الإعلامي البرازيلي على أن ديلجادو كان قريبا من التوقيع لصالح غريميو في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث من المنتظر أن يحسم اللاعب مستقبله خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح أن كويلار وافق على الشروط الشخصية في العرض المقدم له من كانب إنترناسيونال، حيث ينتظر اللاعب موافقة الهلال على العرض.

وتواصل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على تغيير دماء الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.