شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقدم عرض مُغري لضم نجم باريس سان جيرمان.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، قام بالتواصل مع نجم باريس سان جيرمان، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انضم للدوري السعودي عن طريق بوابة النصر، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، تلقى عرضًا من الهلال السعودي للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي.

وسوف ينتهي عقد راموس في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق حتى الآن مع إدارة النادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أنه هناك حديث عن الراتب الذي قدمه الهلال لضم راموس، بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن راموس حتى الآن، لم يقم باتخاذ قراره النهائي، ومازال ينتظر سماع عروض باريس سان جيرمان أولًا حتى يحدد مصيره.