شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الـ8 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيه متقدم لأهالي عسير، بشأن توقعات الأرصاد بتساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 8 من مساء اليوم الجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد وجود فرصة لـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساء يوم الجمعة.

وشدد المدني على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، من خلال الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود.

الطقس المتوقع

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.