شكرا لقرائتكم هيئة العقار: تعاملوا مع وسيط مُرخَّص واحذروا من الأسعار الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص؛ لتفادي مشاكل الاحتيال المالي.

تحذير من أساليب الاحتيال

وبحسب ما ذكرت قناة الإخبارية، حذرت الهيئة من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري وشددت على أهمية الدفع عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية عبر إيجار.

كما حذرت الهيئة من أساليب الاحتيال الأخرى التي تنطوي على إيهام الباحث عن العقار الإيجاري باكتمال بيانات المالك وتفاصيل العقار وإمكانية تسجيلها في إيجار على الفور.