شكرا لقرائتكم القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كجم من الشبو بـ جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت فرق مكافحة المخدرات على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة. وتفصيلًا، قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع تويتر: إن مكافحة المخدرات قبضت على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة. تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.