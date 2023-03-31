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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كجم من الشبو بـ جدة

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت فرق مكافحة المخدرات على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة.

وتفصيلًا، قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع تويتر: إن مكافحة المخدرات قبضت على 3 أشخاص بحوزتهم 1.3 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- بمحافظة جدة.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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